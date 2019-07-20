2019-07-20T18:26:39+03:00
Происшествия

Поезд следованием «Москва-Лабытнанги» застрял под Харпом

Пассажиры не могут связаться с родственниками
Алена Кульмухаметова
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Поезд следованием «Москва-Лабытнанги» застрял под Харпом. Фото с сайта pixabay.comПоезд следованием «Москва-Лабытнанги» застрял под Харпом. Фото с сайта pixabay.com
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Около ста человек застряли на станции в Елецкая. Многие из пассажиров являются жителями Ямала.

Информация об этом появилась сегодня днём в соцсетях:

- Поезд номер 22 «Москва-Лабытнанги» застрял на станции Елецкая, и примерно около 100 человек здесь, и ни чего толком не говорят, но обещали привезти провизию, ждёмс, - пишет аноним. Также он сообщает, что пассажиров чуть позже покормили. При этом у многих нет связи с родственниками и знакомыми. Не все операторы связи работают в данном регионе. Причиной задержки поезда стал сход с рельсов 13 грузовых вагонов между Собью и Харпом. По информации РЖД, задержка в пути составит около 10 часов. На месте работает оперативный штаб. Иногородних пассажиров разместят в гостинице города Лабытнанги.

Выезд пассажирского поезда "Лабытнанги-Москва" задерживается. 280 человек задерживаются в пути. Северной железной дорогой и ООО "Газпромтранс" формируются ремонтно-восстановительные поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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