2019-07-22T13:16:26+03:00
Происшествия

В Ноябрьске из окна многоэтажки выпала девочка

У ребенка подозрение на перелом позвоночника
Анна Горлач
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В Ноябрьске из окна многоэтажки выпала девочкаВ Ноябрьске из окна многоэтажки выпала девочкаФото: Ольга Крыльцова
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Девятилетняя девочка выпала из окна первого этажа дома на улице Советской. Пострадавшую с травмами госпитализировали в центральную городскую больницу. Врачи предполагают, что у ребенка закрытый перелом пояснично-крестцовой области. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

- Сейчас проводится проверка. Сотрудники полиции в больнице. Предстоит разговор с врачом и самой пострадавшей, - сообщила «Комсомольской правде - Ямал» инспектор направления по связям со СМИ ОМВД России по г. Ноябрьску - Мария Новикова.

По предварительной информации, девочка сидела на подоконнике. Вдруг ее кто-то окликнул с улицы. Она резко обернулась и, не удержавшись, выпала из окна, неудачно приземлившись. В момент происшествия она была под присмотром отца.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о выпавшем из окна мужчине. Инцидент произошел в Ноябрьске 18 июля. Ямалец сначала разгромил квартиру, потом сломал руками стекло и вывалился наружу. Он вел себе весьма странно, изображая плаванье и животных. Горожане, ставшие очевидцами происшествия, заподозрили, что невменяемый мужчина под воздействием алкоголя или запрещенных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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