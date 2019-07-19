В Ноябрьске мужчина, разгромив квартиру, выпрыгнул в окно

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-19T10:50:38+03:00

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В Ноябрьске из окна девятиэтажного дома на проспекте Мира выпал мужчина. Подробности инцидента уточняет полиция. Сейчас известно, что это произошло 18 июля.

По словам очевидцев, мужчина у окна на втором этаж вел себя очень эмоционально и кричал. Затем начал бить стекло руками. Когда оно вылетело, он сам вылез на карниз и сиганул вниз.

«Он сначала всю кухню разгромил, думали с кем-то дерётся. Потом окна выбил, и там видно стало, что сам с собой, в итоге выпрыгнул с окна», - рассказали свидетели происшествия в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

До приезда полиции и скорой он лежал на земле и показывал будто он купается в стекле, потом изображал собачку, и ещё каких-то животных. Горожане предположили, что земляк под воздействием алкоголя или запрещенных веществ.

Прибывшие медики скорой помощи госпитализировали пациента. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

В пресс-службе УМВД по ЯНАО уточнили, что личность пострадавшего установлена. Это мужчина 1986 года рождения. Сейчас он находится в психоневрологическом диспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU