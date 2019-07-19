В Ноябрьске мужчина, разгромив квартиру, выпрыгнул в окно
В Ноябрьске из окна девятиэтажного дома на проспекте Мира выпал мужчина. Подробности инцидента уточняет полиция. Сейчас известно, что это произошло 18 июля.
По словам очевидцев, мужчина у окна на втором этаж вел себя очень эмоционально и кричал. Затем начал бить стекло руками. Когда оно вылетело, он сам вылез на карниз и сиганул вниз.
«Он сначала всю кухню разгромил, думали с кем-то дерётся. Потом окна выбил, и там видно стало, что сам с собой, в итоге выпрыгнул с окна», - рассказали свидетели происшествия в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».
До приезда полиции и скорой он лежал на земле и показывал будто он купается в стекле, потом изображал собачку, и ещё каких-то животных. Горожане предположили, что земляк под воздействием алкоголя или запрещенных веществ.
Прибывшие медики скорой помощи госпитализировали пациента. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.
В пресс-службе УМВД по ЯНАО уточнили, что личность пострадавшего установлена. Это мужчина 1986 года рождения. Сейчас он находится в психоневрологическом диспансере.
ИСТОЧНИК KP.RU