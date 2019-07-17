Паромы на Оби могут вновь остановиться

СЕГОДНЯ 08:52 2019-07-17T09:09:20+03:00

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Главная переправа Ямала 17 июля работает в штатном режиме. В данный момент на линии между Салехардом и Лабытнанги шесть паромов перевозят транспорт и пассажиров. Однако, напомним, в округе объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с.

Порывы до 17 м/с прогнозируются на территории Приуральского, Шурышкарского и на севере Надымского районов. Местами небольшой дождь, гроза. Температура днём поднимется до +24…+29°С.

- В данный момент на Оби фиксируется ветер 10 м/с, наблюдаются порывы до 15 метров в секунду. Разрешённый максимум для работы паромов – это ветер до 17 метров в секунду. Нужно понимать, что ветер может сильно отличаться как на берегах, так и на реке, - пояснили в окружной дирекции транспорта.

В случае повышения скорости порывов ветра, паромы вновь прекратят движение. Ямальцев просят по возможности скорректировать поездку через реку Обь в связи с неблагоприятными погодными явлениями.

Информацию о работе паромов можно получить по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU