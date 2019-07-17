На Ямале штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 07:02 2019-07-17T07:02:10+03:00

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 17 июля прогнозируется неблагоприятное погодное явление. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», местами пройдет небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. В Приуральском, Шурышкарском и на севере Надымского районов порывы 12-17 м/с. Температура воздуха днём + 24…+29, местами до + 34.

В этот период сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Из-за усиления ветра, возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных, слабо укрепленных рекламных и информационных конструкций.

Напомним, накануне по метеоусловиям были отменены и перенесены рейсы речного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU