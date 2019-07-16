2019-07-16T15:19:12+03:00
Общество

Теплоходный рейс Салехард - Яр-Сале перенесли на сутки по метеоусловиям

Судно отчалит в 07-00 17 июля
Анна Полякова
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Теплоходный рейс Салехард - Яр-Сале перенесли на сутки по метеоусловиям Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОТеплоходный рейс Салехард - Яр-Сале перенесли на сутки по метеоусловиям Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Рейс по маршруту Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале перенесли с 16 на 17 июля. Теплоход выйдет в 07-00. Коррективы в расписание пришлось внести по метеоусловиям.

Напомним, во вторник, 16 июля, из-за сильного ветра была также приостановлена работа паромов на переправе «Салехард – Лабытнанги»

Кроме того, по маршруту Мужи –Салехард - Березово отменена часть рейса до Салехарда.

Погода ухудшилась еще накануне. В департаменте в понедельник предупредили о возможных перебоях в работе водного транспорта в связи с изменениями погодных условий.

Информация о работе речного транспорта: +7-800-350-63-90, +7 (3467)-38-88-35. Телефон речвокзала Салехарда: +7 (34922) 7-20-77, +7 (908) 860-20-77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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