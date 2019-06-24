В Новом Уренгое задержали участника расстрела в районе аэропорта

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-24T15:25:04+03:00

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В Новом Уренгое установили личность и задержали подозреваемого в покушении на убийство двоих горожан.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», в ночь на 21 июня 2019 в районе аэропорта Нового Уренгоя неизвестные устроили расстрел двоих мужчин. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и им оказана медицинская помощь.

- Было заведено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено лицо, причастное к совершению преступления. Подозреваемый задержан, - сообщили в СК СКР по ЯНАО.

Следствием установлены обстоятельства совершения преступления. Сейчас известно, что кровавая разборка произошла в ходе конфликта между двумя мужчинами. Двое - против одного. 35-летний мужчина несколько раз выстрелил из ружья в оппонентов. Видя, что те не подают признаков жизни, с места стрелок тут же сбежал.

Как пояснили в региональном ведомстве, сейчас задержанному предъявлено обвинение по статье УК РФ о покушении на убийство двух лиц. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU