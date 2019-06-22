У аэропорта Нового Уренгоя расстреляли двоих мужчин

СЕГОДНЯ 07:16 2019-06-22T07:16:20+03:00

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В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц. Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ЯНАО, в ночь на 21 июня 2019 в районе аэропорта Нового Уренгоя неизвестные выстрелили в двоих мужчин. Пострадавших доставили в больницу, им оказана медицинская помощь.

В настоящее время проведены неотложные следственные действия. В частности, следователи тщательно осмотрели место происшествия, назначили комплекс судебных экспертиз. В настоящее время осуществляется сбор вещественных доказательств, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Также устанавливается личность нападавшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU