На Ямале стартовала череда выпускных балов

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-23T11:54:15+03:00

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На Ямале в 2019 году со школой прощаются 3192 выпускника 11-х классов, и пришла пора выпускных балов. Накануне ребят с окончанием школы поздравил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, который выразил надежду, что ребята вернутся в округ, получив профессиональное образование.

- Хочу искренне всем ребятам пожелать сделать правильный жизненный выбор. Ближайшие годы у них будут очень интересные, насыщенные новыми впечатлениями и знаниями. Мы рады, что в системе образования Ямала есть хорошие результаты, почти вдвое выросло число тех, кто получил 100 баллов за сдачу ЕГЭ, - отметил Дмитрий Артюхов.

По его словам, не может не радовать то, что в качестве специализации ребята выбирают современные информационные системы и физико-математические классы. То есть те специальности, которые будут востребованы на Ямале с учётом будущих крупных региональных проектов.

Отметим, что ямальские выпускники каждый год демонстрируют стабильно высокие результаты в сдаче ЕГЭ. Например, в этом году сразу 16 человек получили максимально возможные 100 баллов, тогда как в прошлом году их было 9. Однако результаты ещё могут измениться, т.к. в некоторых школах ещё продолжают сдавать экзамены.

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ИСТОЧНИК KP.RU