«Школьный вальс Салехарда» закружил выпускников 2019 года

СЕГОДНЯ 15:09 2019-06-21T15:09:53+03:00

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В Салехарде на Площади центра культуры и спорта «Геолог» 21 июня дебютировал новый праздник – «Школьный вальс Салехарда». В едином ритме он закружил всех выпускников 2019 года.

Поддержать бывших одинадцатиклассников пришли все родители, учителя, директора школ города, которые выступили с напутственным словом к выпускникам. За отличную учебу и большие достижения отличившимся выпускникам торжественно были вручены 19 золотых медалей, рассказали в администрации города.

289 ребят в торжественной школьной форме, исполнили свой прощальный вальс. Участники яркого городского мероприятия не скрывали эмоций, признаваясь, что это было очень трогательное, волнующее и одновременно завораживающее действо.

Выпускники 2019 года также поддержали федеральную акцию «Твой ход», которая сейчас проходит по всей России, приняв участие в танцевальном флешмобе, пояснили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU