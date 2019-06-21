«Школьный вальс Салехарда» закружил выпускников 2019 года
В Салехарде на Площади центра культуры и спорта «Геолог» 21 июня дебютировал новый праздник – «Школьный вальс Салехарда». В едином ритме он закружил всех выпускников 2019 года.
Поддержать бывших одинадцатиклассников пришли все родители, учителя, директора школ города, которые выступили с напутственным словом к выпускникам. За отличную учебу и большие достижения отличившимся выпускникам торжественно были вручены 19 золотых медалей, рассказали в администрации города.
289 ребят в торжественной школьной форме, исполнили свой прощальный вальс. Участники яркого городского мероприятия не скрывали эмоций, признаваясь, что это было очень трогательное, волнующее и одновременно завораживающее действо.
Выпускники 2019 года также поддержали федеральную акцию «Твой ход», которая сейчас проходит по всей России, приняв участие в танцевальном флешмобе, пояснили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU