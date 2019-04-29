На Ямале усилили контроль за состоянием автомобильных дорог

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-29T09:09:00+03:00

Весь май муниципалитеты ежедневно будут информировать о состоянии улиц

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На Ямале в период таяния снега решено усилить контроль за состоянием автомобильных дорог. Дорожные службы о состоянии автотрасс будут докладывать в ежедневном режиме. Первый замгубернатора Ямала Алексей Ситников поручил департаменту транспорта и дорожного хозяйства округа определить ответственных за это направление работы.

Главам муниципалитетов рекомендовано усилить работу и навести порядок на проблемных участках. Кроме того, в течение всего мая муниципалитеты ежедневно будут информировать департамент транспорта о количестве задействованной на уборках проезжей части техники, объёмах вывезенного снега и о состоянии улично-дорожной сети.

Контроль за ситуацией глава региона Дмитрий Артюхов возложил на своих заместителей, курирующих дорожную сферу и сферу ЖКХ. Поводом стали публикации и жалобы ямальцев в соцсетях, сообщает правительство ЯНАО.

В Салехарде часть проблемных вопросов уже решена. По улице Восход, 5 после вмешательства городской администрации очистили дорогу, вывезли снег, пропарили гильзу и откачали септик. Департаментом городского хозяйства проводится обследование и мониторинг территории на предмет подтопления участка с придомовых территорий соседних домов. Ситуация находится на контроле администрации города.

В случае ненадлежащего состояния дорог можно звонить телефон «горячей линии»: 8 (34922) 7-17-04, а также можно обратиться на страницу департамента транспорта в социальной сети https://vk.com/dtidhyanao.

ИСТОЧНИК KP.RU