Глава Ямал поручил срочно усилить контроль за состоянием дворов и тротуаров

СЕГОДНЯ 16:33 2019-04-25T16:36:11+03:00

Больше всего жалоб поступает от жителей Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салехарда и Губкинского

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов дал поручение главам муниципалитетов тщательнее следить за состоянием дорог и тротуаров в населённых пунктах в период активного таяния снега.

Внимание к проблеме привлекли пользователи интернета, которые за два месяца весны оставили в социальных сетях более тысячи жалоб на некачественную уборку, лужи и снежную «кашу» на тротуарах, подтопление дорог, гололёд. Больше всего жалоб поступает от жителей Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салехарда и Губкинского.

Глава региона призвал глав внимательно отнестись к сезонным проблемам, на которые жалуются люди, и активнее привлекать к их устранению ответственные организации. Контроль за ситуацией глава региона возложил на своих заместителей, курирующих дорожную сферу и сферу ЖКХ, – Алексея Ситникова и Сергея Карасёва.

- Муниципалитеты должны были заранее подготовиться к весеннему сезону: вывезти снег из дворов и с обочин, провести работу с организациями, которые отвечают за состояние дорог и тротуаров, - отметил Дмитрий Артюхов.

Он подчеркнул, что люди не должны «тонуть», выходя из дома на улицу, не должны разбивать машины из-за ям, которые скрыты в лужах. Руководители, для которых весна наступила «неожиданно», будут привлекаться к ответственности.

В правительстве Ямала уточнил, что за состояние городских и сельских дорог и тротуаров отвечают муниципальные власти. Если подрядчик не выполняет свои обязательства качественно и в срок, администрация может вынести руководителю организации дисциплинарное взыскание. В договорах также прописываются штрафные санкции.

Если территория двора входит в состав общего имущества многоквартирного дома, то за порядок отвечает УК или ТСЖ. В случае некачественной уборки по обращению граждан данные организации привлекаются к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU