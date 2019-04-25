2019-04-25T11:30:35+03:00
Общество

Пострадавшие от пожара в Мысе Каменном поблагодарили земляков за помощь

Трагедия лишила крова семь семей
Анна Полякова
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Пострадавшие от пожара в Мысе Каменном поблагодарили земляков за помощь Фото: mo-yamal.ruПострадавшие от пожара в Мысе Каменном поблагодарили земляков за помощь Фото: mo-yamal.ru
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Погорельцы из Мыса Каменного поблагодарили ямальцев за помощь. Неравнодушные северяне принесли собрали огромное количество одежды, предметов первой необходимости, школьных принадлежностей и продуктов питания, сообщает администрация Ямальского района.

Напомним, пожар, случившийся 18 апреля в одном из двухэтажных домов Мыса Каменного унес жизнь двухлетнего ребенка, двое детей и их мать – пострадали. Также огонь оставил без крыши над головой семь семей. Их оперативно расселили по квартирам временного жилфонда.

24 апреля в Мысе Каменном приземлился борт из Нового Уренгоя. На помощь пострадавшим при пожаре пришла компания «Газпромнефть-Ямал». Для семей купили бытовую технику: холодильники, стиральные машины, телевизоры, электрические плиты, чайники. В день трагедии нефтяники доставили в поселок также постельные принадлежности, посуду и бытовую химию.

Пострадавшие от пожара обратились к ямальцам и организациям с благодарностью за помощь:

«Спасибо всем жителям Мыса Каменного и других посёлков за то, что откликнулись на объявленную акцию о сборе помощи для наших семей. Теперь мы и наши дети обеспечены всем необходимым. Ямальцы всегда отличались состраданием, отзывчивостью и готовностью помогать тем, кто попал в беду. Надеемся, что так будет всегда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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