2019-04-24T08:54:08+03:00
Происшествия

На Ямале погибла малышка при пожаре, который устроил соседский ребенок

Многодетная семья в дыме не смогла найти девочку
Анна Полякова
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На Ямале погибла малышка при пожаре, который устроил соседский ребенок Фото: 89.mchs.gov.ruНа Ямале погибла малышка при пожаре, который устроил соседский ребенок Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Ямальском районе установили причину пожара, унесшего жизнь малышки. Трагедия произошла днем 18 апреля в селе Мыс Каменный. Как сообщалось ранее, при пожаре погибла двухлетняя девочка, пострадали от отравления угарным газом еще двое детей – 2019 и 2013 годов рождения и их мать, 1988 года рождения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи выяснили, что пожар возник в квартире, расположенной на первом этаже дома. Несовершеннолетняя девочка, оставленная матерью без присмотра, играла спичками на балконе. Одна из непотушенных спичек упала на утеплитель, который моментально возгорелся.

Ребенок стал звать на помощь жильцов соседней квартиры. Жильцы дома стали спешно покидать горящее помещение, не сумев самостоятельно потушить огонь. Семья, проживающая на втором этаже, во время эвакуации в сильном дыму потеряла двухлетнюю малышку. Ее тело обнаружили пожарные.

Информацию о происшествии направили в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, чтобы провести профилактические и реабилитационные мероприятия с семьями с несовершеннолетними детьми. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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