СЕГОДНЯ 09:51 2019-04-19T09:51:10+03:00

В АО «Транснефть – Сибирь» завершился первый этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»

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В подразделениях АО «Транснефть – Сибирь» подведены итоги первого этапа конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди работников предприятия.

В конкурсе приняли участие более 500 представителей одиннадцати рабочих профессий всех подразделений предприятия от Нового Уренгоя до Тюмени.

В мероприятии участвовали представители рабочих специальностей: электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции, операторы товарные по нефтепродуктам, водители грузового автомобиля, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесари по ремонту технологических установок, лаборанты химического анализа, операторы товарные, трубопроводчики линейные и машинисты экскаватора. Мастерство представителей рабочих профессий оценивали главные специалисты филиалов и центрального аппарата управления предприятия.

Конкурсанты в ходе выполнения практических и теоретических заданий показали высокий уровень знаний в области нормативной документации, технологических процессов. Участники продемонстрировали умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, в совершенстве владеть профессиональной терминологией.

Конкурс профессионального мастерства – важный элемент кадровой политики АО «Транснефть – Сибирь». Мероприятие призвано повысить престиж рабочей профессии и стимулировать участников к самосовершенствованию и профессиональному росту.

Победители первого этапа представят свои филиалы в конкурсе «Лучший по профессии» на уровне АО «Транснефть – Сибирь», который пройдет в г. Тюмени в мае 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU