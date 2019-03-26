26 Март 08:03 2019-03-26T08:09:31+03:00

Два ямальских зимника перешли на круглосуточное ограничение движения Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Изменить размер текста: A A

На Ямале два зимника стали недоступны для проезда автомобилей тяжелее 3,5 тонн. Такие условия 26 марта действуют на сезонных трассах «Салехард – Надым» и «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» в связи с потеплением. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

На зимних автодорогах «Лабытнанги-Мужи – Азовы – Теги», а также «Уренгой – Красноселькуп» с 08.00 до 20-00 часов пропускают автомобили до 3,5 тонн. Для тяжелых машин массой до 30 тонн трасса открыта только с 20:00 до 08:00.

«В ночное время, в случае понижения температуры, увеличивается прочность покрытия, что позволяет большегрузному транспорту безопасно передвигаться по зимнику», - пояснили специалисты отдела ремонта и содержания автодорог Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО.

По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС, во вторник, 26 марта, на территории округа температура воздуха днём поднимется до плюсовых отметок.

Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU