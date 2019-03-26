2019-03-26T22:16:19+03:00
Общество

Погода на Ямале 26 марта: плюсовая температура при южном ветре

Местами пройдет дождь
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 26 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +1 градус, пасмурно, снег с дождем, ветер южный 10 м/с.

В Ноябрьске +1 градус, солнечно, без осадков, южный ветер 13 м/с.

В Новом Уренгое +1 градус, облачно, осадки не ожидаются, ветер южный 10 м/с.

В Надыме +2 градуса, пасмурно, ближе к ночи начнется снег, ветер южный 14 м/с, вечером порывы до 20 м/с.

В Губкинском около ноля, солнечно, без осадков, ветер южный 11 м/с.

В Тарко-Сале днем также около ноля градусов, малооблачно, ветер южный 8 м/с.

В Муравленко +1 градус, солнечно, без осадков, ветер южный 13 м/с, вечером его порывы достигнут 20 м/с.

В Лабытнанги +2 градуса, пасмурно, дождь, ветер южный 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде представители четырёх регионов России обсудили развитие казачества
На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре
Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление
Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр
На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей
Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить
В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку
В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста
На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку
В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе
В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта
Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать
В Тазовском районе состоится большая ярмарка
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе