Погода на Ямале 26 марта: плюсовая температура при южном ветре

26 Март 05:41 2019-03-26T22:16:19+03:00

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Во вторник, 26 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +1 градус, пасмурно, снег с дождем, ветер южный 10 м/с.

В Ноябрьске +1 градус, солнечно, без осадков, южный ветер 13 м/с.

В Новом Уренгое +1 градус, облачно, осадки не ожидаются, ветер южный 10 м/с.

В Надыме +2 градуса, пасмурно, ближе к ночи начнется снег, ветер южный 14 м/с, вечером порывы до 20 м/с.

В Губкинском около ноля, солнечно, без осадков, ветер южный 11 м/с.

В Тарко-Сале днем также около ноля градусов, малооблачно, ветер южный 8 м/с.

В Муравленко +1 градус, солнечно, без осадков, ветер южный 13 м/с, вечером его порывы достигнут 20 м/с.

В Лабытнанги +2 градуса, пасмурно, дождь, ветер южный 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU