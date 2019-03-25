Пуровским погорельцам выделят по 50 000 рублей

25 Март 15:25 2019-03-25T15:29:10+03:00

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30 жителей Пуровского района, из которых восемь детей, потеряли крышу над головой из-за пожара 24 марта. 13-квартирный деревянный дом по улице Монтажников полностью уничтожен огнем. Конструктивные элементы разрушены и не подлежат восстановлению, сообщает администрация города.

На месте происшествия незамедлительно был собран штаб КЧС и после эвакуации граждан и ликвидации пожара рассмотрен вопрос о временном расселении пострадавших. В итоге 4 семьи размещены в мотеле «Авторус+», остальные погорельцы воспользовались возможностью временно поселиться у родственников или друзей.

На очередном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пуровского района рассмотрели вопрос о выделении погорельцам финансовых средств из районного резервного фонда для оказания единовременной материальной помощи. Каждый получит по 50 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU