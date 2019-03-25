В Пуровском районе из горевшего дома успели эвакуировать 25 жильцов

25 Март 06:17 2019-03-25T06:17:13+03:00

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В посёлке Пуровск Пуровского районе горел многоквартирный дом. Пожар в деревянном одноэтажном здании возник 23 марта. Сообщение о ЧП поступило в 8 часов 43 минуты. Через 2 минуты спасатели прибыли к месту вызова. К этому моменту полыхала одна из квартир, огонь перекинулся на чердачное помещение.

Такая картина свидетельствовала о позднем сообщении в пожарную охрану. Пожару был присвоен второй повышенный ранг сложности, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Эвакуировано было 25 жильцов. Угрозы строениям, расположенным радом, не возникло. Больше 2 часов пришлось тушить пожар. Погибших и пострадавших нет. В ликвидации ЧП участвовали 26 человек личного состава и 7 единиц спецтехники МЧС России и противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа.

Решается вопрос об обеспечении жильём людей, пострадавших от пожара. Пока 13 семей определены в пункте временного размещения в гостинице посёлка Пуровск.

ИСТОЧНИК KP.RU