Сбербанк приглашает ямальцев на «Весеннюю распродажу недвижимости»
Сбербанк и компания «Этажи» приглашают ямальцев на «Весеннюю распродажу недвижимости». Мероприятие пройдет 16 марта 2019 года с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Новый Уренгой ул. 26 Съезда КПСС 2В.
Участники мероприятия смогут выбрать подходящую квартиру на вторичном рынке жилья или в новостройке как на Ямале, так и в других крупных городах России.
«Представители Сбербанка помогут подобрать комфортную программу ипотечного кредитования, рассчитают размер ежемесячного платежа, расскажут, как можно сэкономить при оформлении ипотеки благодаря сервису ДомКлик, а также помогут на месте сформировать заявку на ипотеку», – рассказала начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Новоуренгойского отделения Сбербанка Луиза Лебедева.
Только в этот день участников «Весенней распродажи недвижимости» ждут скидки на квартиры до 500 000 рублей и скидки на загородную недвижимость до 1 000 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU