2019-03-15T09:46:36+03:00
Экономика

Сбербанк приглашает ямальцев на «Весеннюю распродажу недвижимости»

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Сбербанк приглашает ямальцев на «Весеннюю распродажу недвижимости»Сбербанк приглашает ямальцев на «Весеннюю распродажу недвижимости»
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Сбербанк и компания «Этажи» приглашают ямальцев на «Весеннюю распродажу недвижимости». Мероприятие пройдет 16 марта 2019 года с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Новый Уренгой ул. 26 Съезда КПСС 2В.

Участники мероприятия смогут выбрать подходящую квартиру на вторичном рынке жилья или в новостройке как на Ямале, так и в других крупных городах России.

«Представители Сбербанка помогут подобрать комфортную программу ипотечного кредитования, рассчитают размер ежемесячного платежа, расскажут, как можно сэкономить при оформлении ипотеки благодаря сервису ДомКлик, а также помогут на месте сформировать заявку на ипотеку», – рассказала начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Новоуренгойского отделения Сбербанка Луиза Лебедева.

Только в этот день участников «Весенней распродажи недвижимости» ждут скидки на квартиры до 500 000 рублей и скидки на загородную недвижимость до 1 000 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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