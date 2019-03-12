2019-03-12T09:39:02+03:00
Экономика

Tele2 подвела итоги 2018 года: компания получила чистую прибыль

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Tele2 подвела итоги 2018 года: компания получила чистую прибыльTele2 подвела итоги 2018 года: компания получила чистую прибыль
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В 2018 году компания достигла следующих основных финансовых показателей:

— Выручка выросла на 16,4% и достигла 143 млрд руб.;

— Показатель EBITDA увеличился на 43,2%;

— Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети увеличился по сравнению с 2017 годом на 99,6%.

— Чистая прибыль составила 2,7 млрд руб.

В 2018 году компания достигла следующих ключевых операционных показателей:

— Абонентская база увеличилась на 1,7 млн человек;

— Средний доход на одного абонента вырос на 11,5% и составил 281 рубль;

— Количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 26%.

Успешные результаты подтверждают эффективность бизнес-стратегии

Успешные результаты подтверждают эффективность бизнес-стратегии

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

— Успешные результаты подтверждают эффективность нашей бизнес-стратегии. В течение года мы регулярно запускали инновационные продукты, укрепляя репутацию трендсеттера телеком-рынка. В прошлом году Tele2 строила сети LTE вдвое быстрее конкурентов, и клиенты уже оценили качество нашего 4G — средний трафик на одного пользователя мобильного интернета вырос почти на 45% год к году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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