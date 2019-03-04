Переносить остатки услуг теперь могут новые абоненты Tele2

СЕГОДНЯ 09:51 2019-03-04T11:09:14+03:00

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Мобильный оператор Tele2 запускает уникальный продукт — перенос остатков услуг для новых абонентов. Теперь неизрасходованные минуты и гигабайты не сгорают не только у действующих клиентов, но и у абонентов других операторов при подключении к Tele2.

Фото: Tele2

Предложение бесплатно и доступно при подключении к Tele2 или переходе по MNP на тарифы линейки «Мой Tele2». Чтобы воспользоваться услугой, абонент подтверждает наличие остатков. Затем он может перенести минуты и гигабайты, которые не успел израсходовать на тарифе у любого другого оператора.Сервис «Перенос остатков» позволяет не терять в конце месяца минуты и гигабайты, купленные абонентами в рамках своего тарифа, а переносить их на следующий период.

— Именно с переноса остатков Tele2 стала завоевывать репутацию трендсеттера на рынке мобильной связи. За два года услуга доказала свою популярность: сейчас ею пользуется треть всех клиентов оператора, — рассказал Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2.

ИСТОЧНИК KP.RU