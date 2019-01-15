На Ямале оборудуют 30 крещенских купелей

СЕГОДНЯ 10:11 2019-01-15T10:12:50+03:00

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На Ямале 19 января, несмотря на холода, православные христиане отметят праздник Крещение Господне массовым купанием в специально оборудованных купелях. В Салехарде в этот день прогнозируется мороз ниже 30°С.

Сейчас в арктическом регионе завершаются все подготовительные работы, чтобы верующие безопасно могли совершить этот обряд. Всего на территории округа планируется подготовить около 30 купелей. Как сообщил заместитель начальника Ямалспаса Михаил Никитюк, в обеспечении мероприятий будут задействованы более 80-ти специалистов ведомства. Привлекаются спасатели, сотрудники полиции и государственной инспекции по маломерным судам, медицинские работники.

Спасатели оборудуют купели для безопасного погружения в воду, устанавливают палатки для обогрева людей на специально подготовленных площадках.

В окружной столице готовят две купели на реке Полуй в районе городской лодочной станции: одну – для мужчин, другую – для женщин.

- Обязательны мероприятия подготовительного характера: эмоциональный настрой, замеры артериального давления, растирание тела с использованием жирного крема или оливкового масла, - отметил Михаил Никитюк.

Перед погружением в воду запрещено употреблять спиртные напитки – это опасно для жизни и здоровья. После завершения процедуры также необходимо растереть тело махровым полотенцем, побыть в тёплом помещении, выпить горячий напиток.

Купание возможно только в специально оборудованных местах.

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