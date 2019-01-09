В Ноябрьске проводят проверку по факту поджога автомобиля

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:28:53+03:00

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В Ноябрьске возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога». Напомним, ЧП произошло 4 января во дворе дома № 18 по улице Транспортная. На место пожара были направлены экстренные службы и следственно-оперативная группа.

В ходе работы на месте происшествия сотрудниками полиции было произведено оцепление близлежащей территории к очагу возгорания.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, виновные в совершении данного преступления.

Все оперативные мероприятия, направленные на установление причин возгорания автомобиля, находятся на особом контроле руководства УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Ранее в соцсети было опубликовано видео с места происшествия. Злодеяние зафиксировали камеры наблюдения.

Автор поста просит откликнуться горожан, узнавших человека на кадрах видеозаписи, пообещав вознаграждение и анонимность.