2019-01-09T06:08:31+03:00
Происшествия

В Ноябрьске поджигатель автомобилей попал в камеры видеонаблюдения

Горожане ищут человека в капюшоне [видео]
Анна Горлач
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Фото из соцсети ВКонтактеФото из соцсети ВКонтакте
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В Ноябрьске разыскивают мужчину, который поджег автомобиль, припаркованный в районе СМП. Само злодеяние зафиксировали камера видеонаблюдения, расположенная рядом с местом преступления.

На кадрах видно, как мужчина в капюшоне проходит между припаркованных машин, скрывается за одной из них у багажника. Через минуту, когда вспыхнуло пламя, он убегает незамеченным на пустынной улице. Его личность пока не установлена

Напомним, в ночь на 4 января в Ноябрьске на улице Транспортной произошло ЧП. Сгорели три автомобиля марок «Лада», «Nissan» и «Toyota».

Пострадавших и погибших нет. В соцсети ноябряне горячо обсуждают происшествие, выдвигая версии причины случившегося. Однако здесь же, на страницах городского паблика, утверждают, что «это благополучная семья, которая все зарабатывает своим трудом».

Между тем, автор поста просит откликнуться горожан, узнавших человека на кадрах видеозаписи, пообещав вознаграждение и анонимность.

Поджог машин на дальнем СМП.

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