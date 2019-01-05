В Салехарде жители дома, на котором обнаружены трещины, отказались переезжать в гостиницу

5 Янв. 2019 2019-01-05T10:11:36+03:00

Между тем, угрозы обрушения нет

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В Салехарде жители многоквартирного дома по ул. Республики,70, которые обнаружили трещины на фасаде, отказались переезжать в гостиницу на период обследования дома. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

По словам начальника департамента городского хозяйства Сергея Кучера, специалисты провели поквартирный обход и предложили семьям размещение в гостинице, однако все написали официальный отказ.

- Некоторые уточнили, что, если потребуется, готовы переехать к родственникам, - отметил он.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» уже рассказывала, что в ЕДДС Салехарда поступила информация о появлении трещины на фасаде жилого дома и в одной из квартир. Специалисты провели обследование, были установлены «маячки», наблюдение за домом будет продолжено. Также будет проведено обследование грунта и конструктивных элементов дома.

Угрозы обрушения дома нет. В нём находятся 22 квартиры, всего здесь проживают 34 человека.