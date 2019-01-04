2019-01-04T17:30:48+03:00
Общество

В центре Салехарда из-за угрозы обрушения срочно расселяют жильцов многоквартирного дома

На место выехала специальная комиссия
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города СалехардФото с сайта администрации города Салехард
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На сайте администрации города Салехард появилась информация, что фасад жилого многоквартирного дома под номером 70 по улице Республики трещит по швам.

Информация об этом появилась в ЕДДС Салехарда.

На место выехали представители администрации города, управления ГО и ЧС, городского хозяйства и управляющей компании. Было проведено предварительное обследование дома, в результате которого обнаружены трещины до 3-х миллиметров. На трещины установлены "маячки", за которыми будет вестись наблюдение.

Фото с сайта администрации города Салехард

Фото с сайта администрации города Салехард

- На период обследования дома жители будут расселены в гостиницу на 10 дней. Если заключение специализированной организации не будет готово в течение 10 дней, то жильцов дома переселят в маневренный фонд до принятия окончательного решения по данному дому. Специалисты обследуют грунт и конструктивные элементы жилого дома. Угрозы обрушения нет, но до заключения экспертной организации жители многоквартирника должны проживать в безопасных условиях. Сегодня специалисты проведут поквартирный обход, будет проведена работа с каждой семьей, - сказал первый заместитель главы администрации Олег Куруч.

Между тем, в соцсетях поднялся шум, что чиновники «дуют на воду» и главное причина расселения в том, что дом находится в центре, а земля под ним дорого стоит.

«Чё вы до этих домов докопались. На гидро сходите, там дома в землю пополам уходят, там не трещины, там руку просунуть можно!», «На Маяковского 33 загляните, он вообще на пополам разваливается», «Просто место кому-то понадобилось, администрации место под парковку неплохое» - пишут салехардцы.

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