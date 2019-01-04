В центре Салехарда из-за угрозы обрушения срочно расселяют жильцов многоквартирного дома
На сайте администрации города Салехард появилась информация, что фасад жилого многоквартирного дома под номером 70 по улице Республики трещит по швам.
Информация об этом появилась в ЕДДС Салехарда.
На место выехали представители администрации города, управления ГО и ЧС, городского хозяйства и управляющей компании. Было проведено предварительное обследование дома, в результате которого обнаружены трещины до 3-х миллиметров. На трещины установлены "маячки", за которыми будет вестись наблюдение.
Фото с сайта администрации города Салехард
- На период обследования дома жители будут расселены в гостиницу на 10 дней. Если заключение специализированной организации не будет готово в течение 10 дней, то жильцов дома переселят в маневренный фонд до принятия окончательного решения по данному дому. Специалисты обследуют грунт и конструктивные элементы жилого дома. Угрозы обрушения нет, но до заключения экспертной организации жители многоквартирника должны проживать в безопасных условиях. Сегодня специалисты проведут поквартирный обход, будет проведена работа с каждой семьей, - сказал первый заместитель главы администрации Олег Куруч.
Между тем, в соцсетях поднялся шум, что чиновники «дуют на воду» и главное причина расселения в том, что дом находится в центре, а земля под ним дорого стоит.
«Чё вы до этих домов докопались. На гидро сходите, там дома в землю пополам уходят, там не трещины, там руку просунуть можно!», «На Маяковского 33 загляните, он вообще на пополам разваливается», «Просто место кому-то понадобилось, администрации место под парковку неплохое» - пишут салехардцы.