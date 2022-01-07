Коронавирус на Ямале. Последние новости на 8 января 2022 года: число умерших от ковида приближается к тысяче

На Ямале число умерших от ковида приближается к тысяче. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 8 января 2022 года. Число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 37 и составило 62 289 человек, 2 человека скончались (всего – 963 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

За последние сутки в России выявлено 16 735 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 787 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 035 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 618 035 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 314 604 летальных исхода, выздоровели 9 645 712 человек.