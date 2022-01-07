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Здоровье7 января 2022 9:09

Коронавирус на Ямале, последние новости на 7 января 2022 года: умерли еще 2 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 7 января 2022 года
Сергей Швецов
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Число умерших коронавирусом на Ямале 7 января 2022 года увеличилось на 15.

Число умерших коронавирусом на Ямале 7 января 2022 года увеличилось на 15.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом на Ямале 7 января 2022 года увеличилось на 15. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 963 человека.

За последние сутки в России выявлено 16 735 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 787 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 035 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 618 035 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 314 604 летальных исхода, выздоровели 9 645 712 человек.