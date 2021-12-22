В Ноябрьске разъяренная стая собак окружила автомобиль, не давая водителю выйти

Стая собак

Не прошло и суток, как в Ноябрьске произошел очередной инцидент, связанный с бездомными псами. Напоминаем, что 21 декабря дворняги напугали молодую девушку, спокойно идущую на остановку. Неожиданно для горожанки собаки обступили ее полукругом, а затем одна из них ухватила северянку за пуховик и начала тянуть назад. К счастью, девушка отделались лишь порванной одеждой, поскольку пес не смог прокусить плотный рукав.

А уже 22 декабря нападению подвергся мужчина, точнее его автомобиль. Окружив машину, псы подняли дикий лай, не давая транспорту проехать. Решив предупредить земляков, горожанин снял видео, опубликовав его в городском паблике.

- Ну что, как выходить из машины? И не одного с биркой, - комментирует автор ролика.

Когда машина все же сдвинулась с места, разъяренные животные побежали вслед за ней, продолжая заливаться лаем.

В комментариях к посту горожане вновь разделились на два лагеря. Одни утверждали, что псы лают не на человека, а машину, поскольку это заложено в их природе. Другие же были весьма напуганы такой агрессией, ведь на пути стаи мог оказаться ребенок или пожилой человек, которые вряд ли бы дали отпор. Также нашлись и те, кто предложил применять радикальные меры - травить собак. Однако данная идея не нашла большого отклика у горожан.

ВАЖНО!

В случае нападения собак горожанам необходимо оставить заявку на отлов. Сделать это можно по телефону: +7-982-173-40-63, а также по круглосуточному номеру МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» - 35-31-13. Кроме того, заявки принимаются по адресу электронной почты: SVKostyuk@noyabrsk.yanao.ru.