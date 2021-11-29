На Ямале привлекли к ответственности педагога и директора школы, где ученикам на уроке показали ЛГБТ-флаг

Фото: паблик "Лабытнанги Info".

Нашумевшая история о демонстрации ЛГБТ-флага в одном из образовательных учреждений Ямала получила логическое завершение. Напоминаем, что инцидент произошел в средней школе №8 города Лабытнанги. Цветастую символику показали по телевизору на уроке, посвященном Дню толерантности.

О случившемся стало известно благодаря соцсетям. Именно там один из родителей выложил гневный пост, набравший не менее ста комментариев. Большинство горожан такую затею не оценили и потребовали разобраться в ситуации. По мнению людей, привлечь к ответственности следовало не только педагога, подготовившего презентацию, но и директора школы.

В итоге пожелания лабытнагцев были услышаны, и произошедшим заинтересовалась прокуратура.

- Установлено, что в нарушение требований закона от 16.11.2021 года одним из педагогов была составлена презентация, в которой ученикам показали слайд с флагом ЛГБТ. За распространение информации, наносящей вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, директор школы и педагог привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказали в ведомстве корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал».