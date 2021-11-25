«Как символ толерантности». На Ямале школьникам на уроке продемонстрировали ЛГБТ-флаг

На Ямале школьникам на уроке продемонстрировали ЛГБТ-флаг. Фото - "Лабытнанги Info" в ВК.

В средней школе №8 города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) учащимся на телевизоре продемонстрировали флаг ЛГБТ, состоящий из шести цветов (не из семи – как радуга). Такая затея понравилась далеко не всем родителям, некоторые даже потребовали привлечь директора образовательного учреждения к ответственности.

Один из них на условиях анонимности («иначе ребёнок окажется в положении виноватого») рассказал о случившемся в одном из местных пабликов в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом: «Нормально ли размещать такое в стенах школы?»

Родительская общественность разделилась на два лагеря. Одни утверждают, что в этом ничего «такого» нет, подкрепляя свои доводы фразой: «Просто каждый видит в меру своей испорченности».

Но есть и такие, кто не хотел бы, чтобы подобный проступок оставался безнаказанным: «Я училась в этой школе, я искренне её люблю, и эта ситуация, скорее всего, простая ошибка, невнимательность. Но незнание закона не освобождает от ответственности». А вот один из мужчин поставил вопрос крайне серьезно: «Мой ребёнок никогда не будет ходить в эту школу».

Ситуацию корреспонденту «Комсомольской правды – Ямал» прокомментировал директор школы Ильмир Шафагутдинов.

– Презентация была посвящена Дню толерантности. Один из слайдов, к сожалению, содержал радужный флаг. Во избежание таких случаев в будущем с ответственными проведена серьезная беседа, – сообщил он.

В управлении образования города Лабытнанги пообещали, что с руководителями образовательных организаций проведут необходимую работу.

Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что известный своими «радужными» взглядами, защитник сексуальных меньшинств Николай Алексеев приехал в Югру с важной «миссией». Лидер ЛГБТ-сообщества собирается провести в городе Когалыме парочку провокационных пикетов, которые запомнятся горожанам надолго. На одном он планирует провозгласить город гей-столицей и центром гей-туризма.