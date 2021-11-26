Коронавирус на Ямале. Последние новости на 27 ноября 2021 года: количество заболевших достигло почти 58 тысяч человек.

На количество заболевших достигло почти 58 тысяч человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 27 ноября 2021 года. По информации регионального Управления Роспотребнадзора, за сутки количество зараженных увеличилось на 133 человека. С начала пандемии количество заболевших достигло 57 920 человек.

Фото - yandex.ru.

Из общего числа болеющих 583 человека госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 92 из них находятся в тяжелом состоянии, 25 подключены к аппаратам ИВЛ, 5 человек скончались. В итоге общее число умерших от коронавируса в ЯНАО составляет 848 человек.

Также за день выявлено 9 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 196. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 124 заражения COVID-19, за весь период - 49 724. С начала пандемии в округе выздоровели 52 396 северян.

За последние сутки в России выявлено 34 690 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 235 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 145 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 502 879 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 270 292 летальных исхода, выздоровел 8 200 971 человек.