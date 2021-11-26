Коронавирус на Ямале, последние новости на 26 ноября 2021 года: заразились 133 человека Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале продолжают регистрироваться новые случаи заражения коронавирусом. По информации регионального Управления Роспотребнадзора, за сутки количество зараженных увеличилось на 133 человека. С начала пандемии количество заболевших достигло 57 920 человек.

Из общего числа болеющих 583 человека госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 92 из них находятся в тяжелом состоянии, 25 подключены к аппаратам ИВЛ, 5 человек скончались. В итоге общее число умерших от коронавируса в ЯНАО составляет 848 человек.

Также за день выявлено 9 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 196. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 124 заражения COVID-19, за весь период - 49 724. С начала пандемии в округе выздоровели 52 396 северян.