В Надыме разыскивают семью, где пьяная мать упала на ребенка

Фото: паблик "Злой и добрый надымчанин"

Департамент образования Надымского района просит жителей помочь в поиске семьи, где мать злоупотребляет спиртным. Все началось с поста местного жителя в городском паблике «Злой и добрый надымчанин». Мужчина сообщил, что на его глазах сильно пьяная взрослая женщина упала на ребенка. При этом в руках у нее находился месячный малыш, на котором были лишь носки и подгузник.

В подтверждение своих слов горожанин прикрепил фото, на котором видны две женщины и плачущая девочка. Судя по всему, именно на нее и упала подвыпившая дама.

Узнав о случившемся, горожане единогласно осудили женщину, резко высказавшись в ее адрес. Также надымчане сошлись во мнении, что органам опеки необходимо как можно быстрее проверить данную семью.

Позже на случившееся отреагировал местный департамент образования, оставив комментарий под постом.

- К сожалению, идентифицировать людей по фото не представляется возможным. Если у Вас есть информация о данной семье, просим сообщить о ней по телефону: 52-41-12 в управление опеки и попечительства, - написали представители ведомства.