На Ямале школьники потушили Вечный огонь, закидав его снегом

Фото: скриншот с видео

В Новом Уренгое очередная шалость подростков привела к затуханию Вечного огня на мемориале «Трех войн». Накануне вечером, 29 октября, четверо школьников гуляли по Площади памяти, подошли к Вечному огню, взяли снежок, кинули его в огонь и ушли восвояси, увидев, что он погас. Видео с места событий опубликовали наши коллеги из издания «НУР24».

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Ямал» в пресс-службе СК РФ по ЯНАО, по факту происшествия проводится доследственная проверка. Следователи установили всех, кто участвовал в этом безобразии. К слову, после неожиданной «славы» в соцсетях ребята поспешили извиниться и попросили вычистить видео из социальных сетей. Но, как известно, если что-то попадает в Интернет, то это навсегда.

- Нам, правда, очень стыдно за такое. Мы не знали последствий и не понимали, что после этого что-то будет. Это я в красном, просто не подумал, - написал в социальных сетях один из виновников происшествия.

«Что-то» детям действительно будет, а вот что – станет известно позднее. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее мы рассказывали вандале, который осквернил мемориал Вечного огня. Мужчина сжёг траурный венок на звезде. А в прошлом году девятилетние школьницы из Салехарда потушили Вечный огонь, закидав его снежками. С нарушительницами и их родителями провели профилактическую работу.

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