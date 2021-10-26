В Салехарде руководство детского сада заставляет воспитателей убирать снег, вместо присмотра за малышами

По словам работников, дворник в детском саду есть, но расчистка детских площадок не входит в его обязанности Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде работники одно из детских садов обратились через социальную сеть к главе Ямала Дмитрию Артюхова. Они просят разобраться в произволе, который учинила заведующая.

- Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Андреевич Артюхов! Пишем вам от лица дошкольного учреждения! В сентября этого года руководство объявило воспитателям и младшим воспитателям, что очистка прогулочной площадки от снега теперь входит в их обязанности. У дворника этого в должностных инструкциях нет, т.е. дворник занимается только очисткой дорожек от калитки и очисткой центрального входа. Просим Вас разобраться в данной ситуации. Спасибо, - написал анонимный пользователь.

Горожане, прочитав данный пост, возмутились таким нововведением. Жителям непонятно, кто же будет присматривать за детьми, если воспитатели выйдут на уборку территории?

- В детских садах какие-то интересные руководители. Дворника заставляли мебель таскать. Потом ругают, что снег не убран. Должностные инструкции как хотят, так и выправляют. Бардак, - написала Татьяна.

Другая горожанка Нина полностью поддержала землячку в ее недовольстве. Также она упомянула, что похожая ситуация происходит в школе №1. По словам женщины, руководитель не то что меняет должностную инструкцию, она под давлением заставляет подчиненных делать то, что не прописано в документе.

А еще одна жительница Юлия предложила сразу привлекать руководство к уголовной ответственности, если из-за нового распоряжения начнут страдать дети.

- Если хоть с одним ребенком что-то случится, когда воспитатель будет чистить площадку, предлагаю привлечь руководство детсада к уголовное ответственности, - написала северянка.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в региональном департаменте образования, такая ситуация недопустима.

- Чтобы разобраться в происходящем, просим сообщить, о каком именно детском саду Салехарда идет речь? - добавили в ведомстве.

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