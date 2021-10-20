Надымские родители недовольны новым режимом питания в детских садах

В Надыме родители детсадовцев недовольным переносом ужина на более позднее время Фото: Ольга Крыльцова

Жительница Надыма пожаловалась в соцсети на расписание приема пищи в детском саду «Буратино». По словам женщины, ужин в дошкольном учреждении перенесли на более позднее время, из-за чего дети просто не успевают его съест.

- Ужин детей перенесли на 18:00 вечера, но к этому времени большинство уже забрали родители. Соответственно, дети не успевают покушать, а деньги за еду платятся. Зачем вообще перенесли ужин, ради чего? - задается вопросом женщина.

В комментариях большинство горожан поддержали землячку, тоже не одобряя такое нововведение. Родители переживают, что детям придется ходить голодными практически весь день, поскольку полдник нельзя назвать полноценным приемом пищи, да и многие малыши его не любят, так как часто в него входит кефир.

Кроме того, надымчане сообщили, что такое же правило уже действует и в других детских садах - «Улыбка» и «Солнышко».

За разъяснением ситуации корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» обратился в департамент образования Надымского района.

- В соответствии с 12-часовым режимом работы детских садов, для воспитанников организовано пятиразовое питание. Прием пищи проходит в установленное время: с 08:30 до 09:00 - завтрак, с 10:30 до 11: 00 - второй завтрак, с 12:00 до 13:00 - обед, в 15:30 - полдник, в 18:30 - ужин, - сообщили в ведомстве.

Вышеуказанный режим питания определен требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20, вступившими в силу с 1 января 2021 года.