В Салехарде жильцы аварийного дома по ул. Чкалова уже полтора месяца просят отремонтировать крыльцо

Фото: паблик "Подслушано в Салехард". Дом №4В по ул. Чкалова.

В Салехарде жильцы дома №4В по ул. Чкалова уже полтора месяца просят свою УК отремонтировать крыльцо, но безуспешно. Чтобы привлечь внимание к данной проблеме, один из проживающих решил выложить пост в соцсети, напрямую обращаясь к администрации.

- Уважаемая администрация или органы, которые следят за работой УК. Мы - жильцы дома по ул. Чкалова, 4в - просим отреагировать на бездействие управляющей компании (ЕГУК). Уже полтора месяца обращаемся к ним с просьбой отремонтировать крылечко, поскольку ступеньки провалились. Но воз и ныне там, только «кормят завтраками». Дом аварийный, и все на нас плюнули, - рассказал разгневанный горожанин.

Фото: паблик "Подслушано в Салехард".

В комментариях большинство людей посочувствовали жильцам аварийного дома, написав, что УК надо непременно заставить выполнять свою работу, так как деньги за капремонт организация получает регулярно. Также нашлись и те, кто посоветовал не ждать действий от компании, а пойти и самим отремонтировать крыльцо, ведь здоровье и безопасность намного важнее.

Фото: паблик "Подслушано в Салехард".

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в региональном департаменте Госжилнадзора, специалисты УК выполнят работы сегодня. С ними уже связались и объяснили ситуацию.

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