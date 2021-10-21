Сергей Климентьев, возглавляющий департамент внутренней политики, назначен исполняющим обязанности замгубернатора ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО. Климентьев Сергей Владимирович.

Сергей Климентьев, возглавляющий региональный департамент внутренней политики, продвинулся вверх по карьерной лестнице. Начиная с 21 октября, он назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора ЯНАО. Напоминаем, что должность стала вакантной в связи с уходом в Тюменскую областную думу Ирины Соколовой.

Его имя уже фигурирует в списке замов на сайте главы ямальской администрации.

Структура Правительства ЯНАО

Сергей Климентьев по-прежнему будет возглавлять департамент внутренней политики. Также в его обязанность попадает курирование сферы коренных малочисленных народов севера и отношения с Центром управления регионом.

СПРАВКА КП:

Климентьев Сергей Владимирович родился 15 мая 1971 года в городе Коломна (Московская область). В 1988 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 2 в Салехарде, а в 1998 - Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В 2003 году он получил диплом по специальности «Политология», с успехом окончив ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» .

В органах исполнительной власти Ямала Сергей Климентьев начал работать в 1998 года. Он прошел путь от ведущего специалиста до директора департамента.

В 2002 году возглавил комитет по местному самоуправлению администрации округа, а в 2007 году - департамент муниципального развития. С 2011 года руководит департаментом внутренней политики.

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