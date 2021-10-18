Экс-депутат Тюменской облдумы Николай Токарчук занял кресло заместителя главы Салехарда Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Экс-депутат Тюменской областной Думы V и VI созыва Николай Токарчук занял должность заместителя главы администрации Салехарда Алексея Титовского. Его имя фигурирует в списке замов на сайте главы мэрии.

Замы главы администрации Салехарда

Николай Анатольевич Токарчук родился 19 декабря 1968 года. В 1993 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «журналистика», получив квалификацию «филолог, журналист». В 2001 году окончил Академический правовой университет при Институте государства и права РАН по специальности «юриспруденция», получив квалификацию «юрист».

Николай Токарчук в аэропорту Салехарда Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В шестом созыве Токарчук являлся заместителем председателя комитета по бюджету, налогам и финансам, членом комитета по социальной политике.

- Есть только миг между прошлым и будущим. Тюмень – Салехард. Новые эмоции и новая ответственная работа. С учетом опыта активной депутатской работы и работы в «Единой России» Ямала и Тюменской области, уверен, что справлюсь, не подведу. Всем огромнейшее СПАСИБО за поддержку и понимание! Тем, кто это делал вчера, сегодня и, надеюсь, что и завтра, - написал на своей страничке в социальной сети Николай Токарчук.