Экс-депутат Тюменской облдумы Николай Токарчук занял кресло заместителя главы Салехарда
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Экс-депутат Тюменской областной Думы V и VI созыва Николай Токарчук занял должность заместителя главы администрации Салехарда Алексея Титовского. Его имя фигурирует в списке замов на сайте главы мэрии.
Замы главы администрации Салехарда
Николай Анатольевич Токарчук родился 19 декабря 1968 года. В 1993 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «журналистика», получив квалификацию «филолог, журналист». В 2001 году окончил Академический правовой университет при Институте государства и права РАН по специальности «юриспруденция», получив квалификацию «юрист».
Николай Токарчук в аэропорту Салехарда
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
В шестом созыве Токарчук являлся заместителем председателя комитета по бюджету, налогам и финансам, членом комитета по социальной политике.
- Есть только миг между прошлым и будущим. Тюмень – Салехард. Новые эмоции и новая ответственная работа. С учетом опыта активной депутатской работы и работы в «Единой России» Ямала и Тюменской области, уверен, что справлюсь, не подведу. Всем огромнейшее СПАСИБО за поддержку и понимание! Тем, кто это делал вчера, сегодня и, надеюсь, что и завтра, - написал на своей страничке в социальной сети Николай Токарчук.