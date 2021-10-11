В Лабытнанги жильцы домов по ул. Деповская жалуются, что их детей оставили без качелей

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Детская площадка по ул. Деповская

В Лабытнанги жильцы домов № 23-25А по ул. Деповская возмущены тем, что кто-то убрал качели с единственной детской площадки, на которой развлекалась ребятня. Чтобы разобраться в ситуации, одна из горожанок решила выложить пост в соцсетях.

- Добрый день! Хотелось бы узнать, по какой причине убрали качели с детской площадки в районе домов №23А-25 по ул. Деповская. Планируется ли поставить что-то взамен?, - интересуется женщина.

Также автор уточнила, что каждый день на этих качелях собирались дети разных возрастов. По сути - это было единственное развлечение.

- Площадка и так старая, не особо интересная, но теперь еще и без качелей, без лошадки-качалки. Если возникли какие-то вопросы к безопасности, то почему нельзя было проверить и закрепить их лучше, а не демонтировать?, - вопрошает жительница.

На фотографиях, прикрепленных к посту, можно увидеть довольно старую детскую площадку. А качели, о которых идет речь, валяются за ограждением в грязи.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города, в настоящее время в Лабытнанги демонтируется детское игровое оборудование, не соответствующее требованиям безопасности и установленное на жестком покрытии. Позже на его месте будет установлено новое и современное.

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