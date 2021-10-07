В Антипаюте незакрепленные качели упали на 5-летнюю девочку: ребенок погиб Фото: Ольга Крыльцова

Тазовская прокуратура начала проверку по факту инцидента на детской площадке в селе Антипаюта, повлекшего смерть ребенка. Девочка захотела прокатиться на качелях, но конструкция не была закреплена. В итоге ребенок оказался под грудой железа, получив серьезные травмы.

- Установлено, что качели не имели каких-либо креплений, поскольку монтаж детской площадки в с. Антипаюта не был завершен. При этом ограждение или другие предупреждающие знаки отсутствовали. В результате незакрепленная конструкция упала на девочку 2016 года рождения, причинив ей телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы. После этого ребенок был доставлена в больницу Нового Уренгоя, где вскоре скончался, - рассказали в Прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим главе Тазовского района и руководителю организации ООО «Новоуренгойская Буровая Компания», ответственной за выполнение работ, были внесены представления об устранении нарушений закона. На данный момент все детские конструкции закреплены надлежащим образом.

Кроме того, прокуратурой округа взяты на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).