«Меретояханефтегаз» окажет содействие в социально-экономическом развитии Тазовского района

Фото: пресс-служба "Меретояханефтегаза"

На Ямале администрация Тазовского района и «Меретояханефтегаз» заключили соглашение о сотрудничестве на 2021 год. Согласно документу, на территории муниципалитета будут реализованы несколько социально значимых проектов. В частности, компания берет на себя обязательства по поддержке коренного населения и оказанию помощи социально незащищенным группам граждан. Также предусмотрено содействие в развитии общественных организаций.

Отметим, что в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» в Тазовском районе уже реализуются образовательные проекты для детей и юношества, проводятся мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, и организуется грантовый конкурс социальных инициатив.

Кроме того, «Меретояханефтегаз» стабильно обеспечивает поселки Тазовский и Газ-Сале природным газом, который добывается на Тазовском месторождении. Ежегодный объем поставок доходит до 60 млн кубометров.

- Работая в Тазовском районе, мы заинтересованы не только в комплексном использовании ресурсной базы, но и во всестороннем социально-экономическом развитии этой территории. Совместно с администрацией района мы будем содействовать, с одной стороны, повышению качества жизни населения, а с другой – сохранению традиционных промыслов северных народов и их самобытной национальной культуры, - рассказал генеральный директор «Меретояханефтегаза» Александр Михеев.

По словам главы Тазовского района Василия Паршакова, данное сотрудничество благоприятно скажется на уровне жизни людей.

- Соглашение с «Меретояханефтегазом» отражает ответственную социальную политику компании, предполагающую формирование прочных партнерских отношений с местными сообществами и ее активное участие в развитии территории, - добавил он.

Напоминаем, что в Надым-Пур-Тазовском регионе «Газпром нефть» формирует перспективный добычной кластер. Его ядром станет Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение, к промышленной эксплуатации которого «Меретояханефтегаз» (дочернее предприятие «Газпром нефти») приступил в июне 2021 года. Это первый в России нефтепромысел, запущенный в условиях пандемии COVID-19.

Также в кластер войдут два Западно-Юбилейных лицензионных участка, Северо-Самбургское и Меретояхинское месторождения. Суммарные геологические запасы этих активов оцениваются в 1,1 млрд тонн нефти и около 500 млрд кубометров газа.