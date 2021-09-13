В Надыме сотрудница администрации устроила показательную фотосессию на недостроенной детской площадке

Фото: паблик "Злой и добрый надымчанин". Та самая детская площадка.

В Надыме продолжается череда скандалов, связанных с детскими площадками. Ранее горожане жаловались на недобросовестных подрядчиков, которые не могут в срок завершить ремонт, из-за чего детворе негде играть. А теперь масло в огонь подлила сотрудница местной администрации, которая начала фотографировать детей на недостроенной площадке для отчетности перед окружной властью.

Предать случившееся огласке решила одна из местных жительниц, в чьем дворе произошел инцидент.

- Наблюдали картину, как неизвестные люди пришли на недостроенную детскую площадку и сняли оградительную ленту. Супруг вышел к ним и спросил, для чего это было сделано. Далее ему ответили, что сейчас будут фотографировать детей на площадке для отчетности перед Салехардом и администрацией. После сотрудники пообещали вернуть оградительную ленту обратно, но в итоге они сели в машину и уехали. Площадка недостроенная, лежат крепежные элементы, некоторые детали не закреплены, нахождение детей на ней - опасно, - написала возмущенная женщина в паблике «Злой и добрый надымчанин».

Также горожанка добавила, что детей для фотосессии привезли в той же машине, в которой приехала работница администрации и другие люди.

В подтверждение своих слов она приложила несколько фото и видео, на которых можно заметить, как одна из девушек действительно срывает ленту, а затем молодой человек рассказывает детям, что им необходимо сделать. В итоге довольная ребятня залазит на установленные конструкции, позируя для постановочных фото

Больше всего местных жителей в этой истории возмутили два момента: наплевательское отношение сотрудницы ведомства на безопасность детей и показушность самой фотосессии. Также горожане сошлись во мнении, что нельзя оставлять такой поступок безнаказанным.

Фото: паблик "Злой и добрый надымчанин".

За разъяснением ситуации корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» обратился в администрацию Надыма и Надымского района.

- Действительно, были организованы фотосессии на площадках, благоустроенных и благоустраиваемых в 2021 году. Была поставлена задача - сделать фото на завершенных объектах или рядом с теми, где работа еще не закончена. Сотрудница, сорвавшая защитные ленты и устроившая фотосессию на недостроенной площадке, будет привлечена к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе мэрии.