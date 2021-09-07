Жители Надыма недовольны работой подрядчиков, взявшихся ремонтировать детские площадки

Фото: паблик "Злой и добрый надымчанин". Площадка по ул. Строителей, ЗА.

Жители Надыма недовольны работой подрядчиков, взявшихся отремонтировать детские площадки. Горожане все чаще выкладывают в соцсети посты, где пишут о сорванных сроках и печальных малышах, которым негде играть.

Одна из таких площадок находится по ул. Строителей д. 3А. По словам одной из местных жительниц, специалисты трудились не более девяти часов в неделю, при этом «шумные» работы они проводили уже после 18:00 или в выходные, что является неприемлемым.

- После трудового дня людям хочется отдохнуть, а не слушать мелодичные звуки болгарки и отбойного молотка. И дети ждут с замиранием сердца, когда же можно будет погулять на площадке, - рассказывает женщина.

В подтверждение своих слов надымчанка приложила несколько фото, на которых виден еще не до конца установленный забор, обмотанный пленкой, и недоделанное асфальтовое покрытие.

Фото: паблик "Злой и добрый надымчанин". Площадка по ул. Строителей, ЗА.

Фото: паблик "Злой и добрый надымчанин". Площадка по ул. Строителей, ЗА.

Согласно паспорту объекта, за работу отвечает подрядная организация из Екатеринбурга. Трудиться на объекте ее представители начали 1 июня, а ровно через три месяца она должны были сдать полностью готовую площадку, но пока этого не произошло.

Фото: паблик "Злой и добрый надымчанин". Паспорт объекта.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в районной администрации, работы по строительству детской площадки действительно ведутся с отставанием графика. На данный момент планируемый срок сдачи объекта - 25 сентября.

Также в ведомстве добавили, что за срыв сроков в отношении подрядной организации ведется претензионно-исковая работа.

Добавим, что это не единственная детская площадка в городе, где подрядчик сорвал все сроки. По словам жителей, до сих пор не достроены площадки по ул. Зверева, д. 49, ул. Поселок Лесной, д. 12А и на Ленинградском проспекте, д. 10Е.