На Ямале затонул теплоход с баржей, груженой строительными материалами Фото: Татьяна Коркина

Теплоход «СТ-757» с баржей, груженой стройматериалами, затонул в Обской губе, в километре от причала села Мыс-Каменный Ямальского района. По данным пресс-службы окружной прокуратуры, ЧП произошло сегодня утром, 27 августа 2021. Причиной затопления стало попадание забортной воды в машинное отделение. К счастью, пострадавших нет, нефтепродукты по реке не разлились.

В момент происшествия на борту находилось 6 человек экипажа. Все они пересели в спасательный плот, который прибило к берегу, а сейчас находятся в резервном жилье, находящемся в юрисдикции администрации села.

В спасательной операции участвуют два ледокола и теплоход. Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку о безопасности судоходства, а уральский транспортный прокурор поставил на контроль её результаты.

Напомним, в сентябре 2020 года на Ямале нефтяная баржа получила пробоину, столкнувшись с теплоходом. Слава Богу, во время ЧП пассажиров на обоих суднах не было.