На Ямале нефтяная баржа получила пробоину, столкнувшись с теплоходом

На Ямале нефтяная баржа получила пробоину. Фото: Уральская транспортная прокуратура

Очередное ЧП с участием баржи и теплохода произошло в России. На этот раз столкновение произошло в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, на 72 километре протоки Хаманельская реки Оби. В результате инцидента груженая дизельным топливом баржа получила пробоину, жертв и пострадавших, а также розлива нефтепродуктов нет.

Новоуренгойская транспортная прокуратура заинтересовалась произошедшим и начала проверку о безопасности судоходства. Подключились и следователи: они организовали процессуальную проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, авария произошла в ночь на 25 сентября 2020 в районе села Новый Порт. После столкновения баржа получила пробоину правого борта и была отбуксирована на берег.

- Сейчас начался ремонт и отгрузка топлива, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Ямал» в пресс-службе ведомства. – На борту судов пассажиры отсутствовали. Жертв и пострадавших среди членов экипажа по предварительной информации нет.

Сейчас следователи выясняют причины ЧП, устанавливают, кто является собственниками судов, ищут очевидцев и просчитывают размер ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, две недели назад похожая ситуация произошла в Сургутском районе ХМАО-Югры. ЧП тогда унесло жизни четверых человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента. Среди погибших – криминальный авторитет по прозвищу Зятёк, мы были на его похоронах и рассказывали, как его хоронили.