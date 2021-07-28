Фото: паблик "Злой Ноябрянин". Одна из жалоб поступила на этот тротуар.

Жители Ноябрьска недовольны работой управляющих компаний и подрядчиков, отвечающих за благоустройство. Горожане все чаще выкладывают в соцсети посты о том, что очередной ремонт сквера или дороги выполнен как попала, а УК и вовсе игнорируют свои обязательства.

Пример этого - два поста в паблике «Злой Ноябрянин», опубликованные за последние сутки.

Так, один из них касается тротуара, который появился в городе этим летом.

- Объясните мне, что это за промежуток между дорожками? Это так должно быть песочком заделано или же подрядчик забыл доделать?! Если так должно быть, то смотрится ужасно, особенно после дождя, - написал анонимный пользователь.

Фото: паблик "Злой Ноябрянин".

Во втором сообщении говорится о размытой дороге по адресу: ул. Дзержинского, 14.

- По улице Дзержинского, д. 14 размыло дорогу после субботнего дождя. От первого и до третьего подъезда все в песке и камнях, а управляющая компания не наводит порядок, - сообщил местный житель.

В каждом случае горожане разделились на два лагеря: одни полностью поддерживают земляков в их жалобах, а другие осуждают за вечное недовольством всем и всюду.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в местной администрации, все жалобы граждан контролируются и выполняются.

Так, в первом случае, ремонт тротуара еще не закончен, а разделительная полоса предназначена для дальнейшего благоустройства. Работы по ее оформлению будут продолжены.

Что касается размытой дороги, то сообщение уже передано в управляющую компанию. Территорию приведут в порядок после того, как установится сухая погода.

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