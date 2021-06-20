На Ямале из-за обострения COVID-19 ужесточили ограничения

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ужесточил антиковидные меры Фото: Мария Толстихина

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ужесточил антиковидные меры с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ будет действовать до 31 августа 2021 года. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО.

А именно кафе, рестораны, фитнес-клубы и спортзалы не должны быть заполнены более чем наполовину. Пожилым и людям с хроническими болезнями до конца лета рекомендуется сидеть дома.

Жителям по-прежнему необходимо придерживаться социальной дистанции и носить маски в общественных местах. Весь общепит будет закрываться в 23:00 и впускать в 06:00. Власти также поручили работодателям перевести часть сотрудников на дистанционный формат работы.