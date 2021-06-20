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Здоровье20 июня 2021 19:28

На Ямале из-за обострения COVID-19 ужесточили ограничения

Их действие продлится до конца лета
Мария Толстихина
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ужесточил антиковидные меры

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ужесточил антиковидные меры

Фото: Мария Толстихина

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ужесточил антиковидные меры с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ будет действовать до 31 августа 2021 года. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО.

А именно кафе, рестораны, фитнес-клубы и спортзалы не должны быть заполнены более чем наполовину. Пожилым и людям с хроническими болезнями до конца лета рекомендуется сидеть дома.

Жителям по-прежнему необходимо придерживаться социальной дистанции и носить маски в общественных местах. Весь общепит будет закрываться в 23:00 и впускать в 06:00. Власти также поручили работодателям перевести часть сотрудников на дистанционный формат работы.